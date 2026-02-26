Representantes do SINDSEF-RO realizam jornada de trabalho em Brasília em defesa de emendas ao PL 5874/25

Por SINDSEF-RO

Publicada em 26/02/2026 às 10h24

Entre os dias 23 e 27 de fevereiro, uma comitiva formada por diretoras do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) e representantes da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef) cumpre uma intensa agenda de trabalho em Brasília. O objetivo central da mobilização no Congresso Nacional é buscar apoio político para a aprovação de 41 emendas propostas ao Projeto de Lei (PL) 5874/25.

Gabinete do Senador Jaime Bagatolli

A delegação rondoniense, composta pelas professoras e diretoras Flavia Takahashi, Eva Bezerra, Janete do Nascimento e Eliete Azevedo, atuam em articulação com o diretor da Condsef, Marcos Nunes, representante do estado do Amapá. A jornada na capital federal teve início com uma ampla reunião estratégica na sede da própria Condsef, que congregou departamentos de diversos órgãos governamentais para alinhar as ações e fortalecer a base das reivindicações.

Gabinete do Senador Marcos Rogério

Após o encontro de alinhamento sindical, o grupo adotou a estratégia de se dividir em equipes menores para otimizar o tempo e garantir uma cobertura extensiva no Legislativo. A meta da força-tarefa foi percorrer o Senado Federal e visitar todos os parlamentares da Casa. Durante as visitas, os representantes entregaram documentos oficiais detalhando a importância do pleito e formalizando o pedido de apoio dos senadores às emendas do projeto de lei em tramitação.

Gabinete do Senador Confúcio Moura

A mobilização em Brasília segue em andamento ao longo da semana. Neste momento, a comitiva aguarda a realização de audiências já solicitadas em alguns gabinetes no Congresso. Além das tratativas no Legislativo, a pauta do grupo inclui a expectativa por audiência no Departamento Central de Inativos e Pensionistas e Órgãos Extintos (Decipex), passo considerado fundamental para dar continuidade às defesas dos direitos da categoria.