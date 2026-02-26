Fernandinho marca duas vezes, Genus vence a primeira e deixa União Cacoalense próxima do rebaixamento

Por FFER

A noite de jogo dos "desesperados" no Aglair Tonelli foi pior para a Raposa da BR, em casa diante da torcida a União Cacoalense amargou a 9ª derrota no campeonato, pior a derrota foi para o rival direto na luta contra o rebaixamento, o Genus em noite de Fernandinha marcando duas vezes, no primeiro gol aos 45 minutos, Fernandinho ganhou do zagueiro, driblou o goleiro João Pedro e marcou um belo gol. Fernandinho marcou de novo nos acréscimos do segundo tempo, após cruzamento na área o baixinho Fernandinho subiu sozinho e ampliou o placar. Com os dois gols Fernandinho foi eleito o craque do jogo. Cabelo ainda desperdiçou um pênalti, o meia da União Cacoalense cobrou no canto esquerdo de Kalebe que com certa facilidade defendeu a cobrança. Mas aos 51 minutos Guegue cobrando falta faz o gol da União Cacoalense, final no Aglair Tonelli, União Cacoalense 1 Genus 2.

A vitória é um alívio para o Genus que soma 6 pontos e abre 5 de vantagem para o União Cacoalense, na luta contra o rebaixamento, agora pra evitar a degola a União Cacoalense precisa vencer os dois últimos jogos fora de casa, contra o Ji-Paraná e Gazin Porto Velho. Caso a União Cacoalense vença os dois jogos, o Genus precisa apenas empatar com o já eliminado Barcelona no Aluízio Ferreira e Ji-Paraná no Biancão.

Com os jogos desta quarta feira, ficou definido os quatro classificados para as finais do Rondoniense Sicredi, Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Guaporé e Rondoniense continuam na briga pelo título, restando definir apenas os confrontos das semi finais.