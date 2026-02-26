Confúcio enfrenta ódio por apoiar Lula; pré-candidato a presidente do MBL terá palanque em Rondônia?; e Camargo “incorpora” Hildon Chaves

Por Herbert Lins

Publicada em 26/02/2026 às 09h44

A linguagem do discurso como instrumento de poder

CARO LEITOR, a Análise do Discurso (AD) é um campo interdisciplinar que estuda o sentido produzido de textos (verbais e não verbais) e da retórica em discursos abertos e fechados. Na análise do discurso, é considerado o seu contexto sócio-histórico e ideológico. Em face disso, a Análise do Discurso (AD) não foca apenas no que foi dito, mas sim nas condições de produção, nas relações de poder, nas ideologias e na subjetividade que constroem a fala. O cientista político e teórico da comunicação estadunidense Harold Lasswel (1902-1978), na sua obra, A Linguagem da Política, publicada em 1979 pela Editora UNB no Brasil, diz que “parte das mudanças geradas no poder resulta do uso da linguagem, e uma de nossas tarefas consiste em que a teoria geral do poder assimile a teoria espacial da linguagem da política”. Assim, para compreender a linguagem do poder e sua audiência, faz-se necessário um exame do estilo político da linguagem para identificar o “efeito sentido”, os símbolos, imagens e as posições dos sujeitos.

Fundamental

A vida humana é constituída pela linguagem. Essa última é o elemento fundamental à existência da sociedade, das trocas verbais e das relações sociais e de poder. Tendo essa consciência, a análise do discurso ganha importância para compreender como o teor da linguagem impacta na vida real.

Atropelado

O PL confirmou as pré-candidaturas de Carol De Toni e Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Neste caso, o senador Esperidião Amin (PP), que busca a reeleição, deverá ser atropelado pelos dois candidatos bolsonaristas.

Bets

Em votação do PL 5582/25 referente ao combate às organizações criminosas, os representantes políticos da direita e da extrema-direita tiraram R$ 30 bilhões da segurança pública e deram para as bets mediante isenção fiscal do setor. Daí eu pergunto: Por que o dinheiro das bets é mais importante que a segurança pública no país?

Articulam

Os representantes políticos da direita e da extrema-direita se articulam no Congresso Nacional para impedir o fim da escala 6x1. Segundo eles, “ócio demais é prejudicial” e deverá provocar um recuo entre 20% a 25% do faturamento com a redução do horário de funcionamento ou a contratação de mais um colaborador ao custo de 50% de mão de obra.

Participou

O senador Confúcio Moura (MDB) participou na manhã de ontem (25) na sede do INCRA em Porto Velho, da entrega de títulos de regularização fundiária. Depois cumpriu agenda ao lado do ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE).

Enfrentado

O discurso do senador Confúcio Moura (MDB) na sede do Incra em Porto Velho foi uma retrospectiva das ações do governo do presidente Lula (PT-SP) para o Brasil e para Rondônia. Por conta da defesa a Lula, Confúcio tem enfrentado uma corrente de ódio à sua imagem e ao trabalho grandioso que tem feito em defesa dos interesses de Rondônia em Brasília.

Confirmou

O empresário da educação, advogado Paulo Andrade, confirmou à coluna a sua desistência de disputar o governo pelo MDB. Já o jovem advogado Rafael Claros, filiado ao MDB, colocou seu nome à apreciação da legenda para lançá-lo nos próximos dias como pré-candidato a governador pela legenda emedebista.

Disputou

O jovem advogado Rafael Claros é filho do renomado empresário de Porto Velho, Rodolfo Claros. Rafael milita na área da advocacia ambiental, é casado e pai de cinco filhos. Já disputou cargos eletivos proporcionais e não alcançou êxito nas urnas.

Visionário

Conheço o jovem advogado Rafael Claros de outrora, quando fazia a defesa de causas ambientais de madeireiros e sitiantes de Nova Mamoré. Nos reencontramos ontem (25) no IFRO – Calama, durante a recepção do ministro da Educação Camilo Santana (PT-CE). Rafael é um visionário e profundo conhecedor dos problemas ambientais de Rondônia.

Interiorizou

Focado na reeleição, o deputado estadual Eyder Brasil (PL) interiorizou o seu mandato parlamentar. A pedido do vereador Jandir Vigilante (PL), Eyder destinou emenda parlamentar para construção de banheiros e climatização da Escola Família Agrícola Manoel Ribeiro, localizada no município de Cerejeira – Cone Sul do estado.

Audiência

Na segunda-feira (02), a partir das 14h, ocorrerá audiência pública na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) para “debater sobre os impactos da privatização da BR 364 no estado de Rondônia”. A proposição é do deputado estadual Alan Queiroz (PSDB), e o evento será no plenário “Deputada Lúcia Tereza dos Santos”.

Pronunciar

O prefeito Léo Moraes (Podemos) chega hoje (27) de Brasília e deverá se pronunciar sobre o episódio da autoproclamação de candidatura ao governo do deputado estadual Rodrigo Camargo pelo Podemos. Camargo ainda é filiado ao Republicanos e aguarda a janela partidária para trocar de partido.

Explicar

O prefeito Léo Moraes (Podemos) deverá levantar os fatos para explicar à população rondoniense, em especial de Vilhena e do Cone Sul do estado, o que aconteceu para o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos) quebrar o acordo previamente existente para disputar o Senado pelo Podemos na chapa majoritária encabeçada pelo prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos).

Argumento

O prefeito Léo Moraes (Podemos) não poderá recorrer ao argumento de que qualquer filiado da legenda pode lançar seu nome para disputar cargos eletivos e, consequentemente, passar pelo crivo da avaliação partidária e viabilidade eleitoral, porque o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos) ainda não está filiado ao Podemos.

Legitimo

O filiado legítimo do Podemos é o prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos), que já deu até a sua cota de sacrifício quando disputou o cargo eletivo de deputado federal pela legenda nas eleições de 2022. Portanto, a sua pré-candidatura ao governo pelo Podemos é a mais legítima, não é de quem ainda nem entrou no partido.

Versão I

Diversas versões surgiram nos meandros do poder em relação à autoproclamação de candidatura ao governo do deputado estadual Rodrigo Camargo pelo Podemos. A primeira seria de que Camargo estaria servindo de cavalo de batalha para fritar o pré-candidato ao governo da legenda, o prefeito de Vilhena, delegado Flori (Podemos), ou seja, tirá-lo da corrida eleitoral.

Versão II

A segunda versão seria o convite que o deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos) teria recebido para disputar o governo de Rondônia pelo partido Missão, recém-criado pelos meninos do MBL. Camargo seria o palanque eleitoral do presidenciável da legenda, Renan Santos, em Rondônia.

Fritado

Mas, caso se confirme a primeira versão da fritura da pré-candidatura ao governo do delegado Flori (Podemos), esse poderá abrir uma Associação Rondoniense dos Chifrados na Política e presidi-la. Inclusive convidar para membros os ex-deputados Carlos Magno e Maurão de Carvalho, bem como o ex-vereador Guilherme Erse e o vereador Thiago Tezzari, todos já foram chifrados/fritados no processo político interno do partido.

Inspirou

O deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos), durante o discurso de autoproclamação da sua candidatura ao governo de Rondônia, se inspirou no ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB). Camargo copiou a fala do Hildon quando disse que sabe lidar com criminosos, malandros e vagabundos.

Cobrou

O presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Gedeão Negreiros (PSDB), cobrou transparência sobre multas aplicadas nos radares em Porto Velho. Gedeão cobrou da Secretaria Municipal de Trânsito da capital o envio de relatórios detalhados da arrecadação das multas aplicadas e valores cobrados aos motoristas infratores.

Tapa-Buraco

O vereador da capital, Dr. Júnior Queiroz (Republicanos), comprometido com os moradores do bairro Nova Floresta, levou os serviços de tapa-buraco da Prefeitura de Porto Velho às ruas da Beira, Orus e Vila Nova. Os buracos estavam causando transtornos a moradores e condutores de veículos que utilizam diariamente essas ruas.

Destaca

Por questão de justiça, a coluna destaca que o suplente de vereador do PL de Nova Mamoré, Zé Carlos, preso na “Operação Godos”, não tem envolvimento com invasores de terras, segundo as investigações. O que existe de consistência é o trabalho comunitário realizado por ele para implantação de escola, posto de saúde e outras ações do poder público na área em conflito.

Sério

Falando sério, a Análise do Discurso (AD) permite compreender a relação entre linguagem e poder, entre o discurso e a relação de poder. É por meio da AD que compreendemos como os discursos funcionam em nossa sociedade como ferramenta de dominação e como contribui para a criação de estratégias para construí-lo ou desconstruí-lo.