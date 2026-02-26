Família rebate críticas por foto de Stephen Hawking em ilha de Epstein

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 26/02/2026 às 10h50

A família de Stephen Hawking comentou a polêmica que se instaurou recentemente relacionada com o astrofísico, após serem reveladas fotos suas na ilha de Jeffrey Epstein com duas mulheres de biquíni.

Em resposta ao Mirror, um porta-voz da família Hawking afirmou: "O professor Hawking fez algumas das maiores contribuições para a Física no século XX e foi, ao mesmo tempo, a pessoa que mais tempo sobreviveu a uma doença neurodegenerativa, uma condição debilitante que o deixou dependente de um respirador, sintetizador de voz, cadeira de rodas e cuidados médicos 24 horas por dia".

"Qualquer insinuação de conduta inadequada da sua parte é errada e extremamente rebuscada", acrescentou o porta-voz.

Sabe-se que a fotografia em questão foi tirada em 2006 no Hotel Ritz Carlton nas Ilhas Virgens Americanas, onde Stephen Hawking fez um discurso sobre cosmologia quântica. As duas mulheres ao seu lado não foram identificadas, mas especula-se que poderão ser as suas duas cuidadoras de longa data.

O discurso de Hawking, vale destacar, aconteceu na ilha do predador sexual condenado Jeffrey Epstein, durante uma conferência para a qual foram convidados outros 51 cientistas.

Antes do encontro, o astrofísico foi visto em duas outras fotografias. Uma num churrasco, com vários convidados, e outra a bordo de um submarino durante uma visita guiada à ilha de Epstein. O então magnata teria, supostamente, adaptado o veículo para pessoas em cadeiras de rodas, de modo a permitir que Hawking pudesse entrar no submarino.

Vale destacar que não há conhecimento de qualquer fotografia do astrofísico e Jeffrey Epstein juntos.

Entre os milhares de e-mails compartilhados pelo Departamento da Justiça norte-americano há cerca de 250 menções a Stephen Hawking. Em um deles, dirigido à sua companheira, Ghislaine Maxwell, Epstein oferece uma recompensa para quem conseguir ajudar a provar que Hawkings não este em uma "orgia de menores" nas Ilhas Virgens.

"Pode emitir uma recompensa aos amigos e família da Virginia [Giuffre, uma das supostas vítimas de Epstein] que venham a público provar que as alegações dela são falsas. A mais forte é o jantar Clinton e a nova versão nas Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia com menores", pode se ler no e-mail.

Publicamente, Virginia Giuffre, que tirou a própria vida em 2025, nunca fez qualquer acusação relativa ao astrofísico. Que se saiba, este e-mail de Epstein é a única menção a uma alegação contra Hawking do gênero.

Para além disto, foi apenas feita uma denúncia de que Epstein e Hawking tinham ido a um clube "só de homens" juntos em 2011. A acusação foi considerada infundada pelo FBI (Departamento de Investigação Federal dos EUA) em 2019, quando foi recebida.