EUA impõem nova série de sanções econômicas ao Irã

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 26/02/2026 às 16h05

O órgão responsável pelas sanções econômicas do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos incluiu em sua lista de sanções quatro pessoas, todas de nacionalidade iraniana, além de várias empresas e 12 navios petroleiros, informou um porta-voz da diplomacia norte-americana em comunicado.

“Os Estados Unidos incluíram [na lista de alvos de sanções] pessoas e entidades envolvidas em múltiplas redes de aquisição de armas sediadas no Irã, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos, que apoiam o desenvolvimento de mísseis balísticos e armas convencionais avançadas do regime iraniano”, especificou o Departamento de Estado dos Estados Unidos no comunicado.

“Também estamos sancionando numerosas embarcações da frota paralela e seus proprietários ou operadores, que coletivamente transportaram centenas de milhões de dólares em petróleo, derivados de petróleo e produtos petroquímicos iranianos”, informou o texto.

Esses petroleiros da chamada “frota fantasma” são utilizados por Teerã para contornar o embargo norte-americano às suas exportações de petróleo bruto e, assim, “financiar a repressão interna, grupos terroristas ligados ao regime e seus programas de armamento”.

Washington considera que “o regime iraniano continua a administrar mal sua economia, com consequências catastróficas para seu povo, e prioriza o financiamento de grupos paramilitares estrangeiros e de mísseis em detrimento das necessidades básicas dos iranianos comuns”. Por isso, “as sanções de hoje têm como alvo os fundos ilícitos que o regime utiliza para promover seus objetivos malignos e desestabilizadores”.

Na nota oficial, o Departamento de Estado também advertiu que “os Estados Unidos continuarão a usar todos os meios disponíveis para expor, interromper e neutralizar a capacidade do regime iraniano de obter recursos para desenvolver seus programas de armamento e financiar seu comportamento desestabilizador”.

Estão previstas para quinta-feira novas conversas na Suíça sobre o programa nuclear iraniano, principal ponto de discórdia entre os dois países rivais.

O presidente norte-americano, Donald Trump, acusou na terça-feira o Irã de ter “desenvolvido mísseis que podem ameaçar a Europa e bases militares” dos Estados Unidos, além de tentar criar mísseis ainda mais potentes, capazes de “em breve atingir os Estados Unidos”.

“Eles estão, neste momento, levando adiante suas ambições nucleares sinistras”, declarou Trump, que tem tentado chegar a um acordo com Teerã para garantir, entre outros pontos, que a República Islâmica não desenvolva armas nucleares.

O governo iraniano nega qualquer finalidade militar em seu programa nuclear, mas insiste no direito ao uso de energia nuclear para fins civis, conforme previsto no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), do qual é signatário.

Em caso de fracasso da diplomacia, os Estados Unidos ameaçaram atacar o Irã e já enviaram uma grande força militar para a região do Golfo Pérsico.