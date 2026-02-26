Denarc prende três homens e apreende arma e drogas em Porto Velho

Por PC/RO

Publicada em 26/02/2026 às 14h33

A Polícia Civil de Rondônia, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), realizou a prisão de três homens nesta quinta-feira (26), investigados pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu em Porto Velho, no âmbito da Operação Protetor de Divisas, coordenada pelo Ministério da Justiça, com o objetivo de combater o crime organizado no Estado.

Durante o cumprimento de mandados de busca em duas residências, os policiais localizaram uma pistola calibre .380 municiada, além de diversas porções de cocaína e aproximadamente R$ 6.000,00 em dinheiro. No local, também foram encontrados balança de precisão e materiais usados para preparar e vender os entorpecentes.

Após os procedimentos, os envolvidos foram levados para a delegacia, onde foram presos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil intensifica as ações de combate ao tráfico tanto na capital quanto no interior, para desarticular grupos criminosos e garantir a segurança da população.