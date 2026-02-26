Trio é preso com pistola calibre .40 durante ação policial no bairro Arigolândia

Por hora1rondonia.com

Publicada em 26/02/2026 às 08h50

Na tarde desta quarta-feira (25), dois homens e uma mulher foram presos durante uma ação policial realizada na Rua Major Amarantes, bairro Arigolândia, na região central de Porto Velho.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a prisão aconteceu após a abordagem a um veículo modelo Gol, onde estavam um mototaxista e outro homem. Durante a revista no interior do automóvel, os policiais localizaram uma pistola modelo G2C, calibre .40.

Ainda conforme a ocorrência, a arma de fogo estava acompanhada de três carregadores e 10 munições intactas, o que reforçou a situação de flagrante.

Ao serem questionados sobre a procedência do armamento, os suspeitos relataram que teriam pegado a pistola com uma mulher e indicaram aos policiais quem seria a responsável. Diante das informações, a equipe realizou diligências e conseguiu localizar a apontada, que também recebeu voz de prisão.

Os três envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.