Polícia Militar é acionada após mulher ser esfaqueada na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 26/02/2026 às 09h00

Uma mulher foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira (25), na Rua Debreth, bairro Pantanal, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida com um golpe de faca na região das costas. Ela recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

A Polícia Militar foi acionada para apurar a dinâmica do crime e realizar buscas na região com o objetivo de localizar o suspeito. As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda serão investigadas.