Homem é preso com 20 kg de maconha em ônibus intermunicipal na BR-364

Por PRF-RO

Publicada em 26/02/2026 às 08h40

Rondônia, 25 de fevereiro de 2026 - A PRF em Rondônia apreendeu 20,88 kg de maconha na tarde desta terça-feira (24), no município de Pimenta Bueno. A droga foi encontrada durante fiscalização no km 208 da BR-364 em um ônibus intermunicipal.

Na utilização do emprego de técnicas de entrevista policial, um passageiro apresentou comportamento suspeito e respostas desconexas. Diante dos fatos, os policiais procederam à inspeção no compartimento inferior, onde foi encontrada uma mala, de propriedade do suspeito, contendo 20 tabletes do entorpecente.

O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil para demais providências legais cabíveis.