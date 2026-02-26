Segurança no campo: 80% das mortes envolvendo rede elétrica em Rondônia ocorreram na zona rural; Energisa reforça orientações.

Por ENERGISA

Publicada em 26/02/2026 às 09h30

Nos últimos sete anos, Rondônia registrou 50 mortes envolvendo a rede elétrica, uma média de sete ocorrências por ano. Desse total, 38 casos aconteceram em áreas rurais, o equivalente a cerca de 80% das situações registradas no estado, cenário que reforça a importância da adoção de medidas preventivas no campo.

O principal fator por trás dessas fatalidades é o toque acidental na rede elétrica, muitas vezes envolvendo maquinários agrícolas, estruturas metálicas e atividades realizadas próximas aos cabos de energia.

Diante desse cenário, a Energisa reforça o alerta: no campo, a atenção precisa ser redobrada. A combinação de máquinas de grande porte, pressa na rotina e proximidade com a rede elétrica pode transformar um descuido em acidente grave.

Toque acidental é o maior vilão

Em áreas rurais, a rede elétrica percorre longas distâncias, atravessa propriedades e, muitas vezes, passa próxima a locais de plantio, armazenamento e circulação de equipamentos.

Colheitadeiras, tratores, pulverizadores e caminhões com caçamba elevada podem atingir cabos energizados caso não haja planejamento prévio. O contato, mesmo indireto, pode provocar choques fatais.

“A maioria dos acidentes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção. A orientação é nunca subestimar o risco e sempre manter distância segura da rede elétrica”, reforça Jucilene Dias, coordenadora de segurança da Energisa Rondônia.

Orientações de segurança com a rede elétrica na zona rural

Antes de iniciar qualquer atividade:

Faça uma inspeção visual da área.

Identifique onde passam os cabos e postes.

Verifique a altura dos equipamentos que serão utilizados.

Um planejamento rápido pode evitar um acidente irreversível.

Mantenha distância segura:

A recomendação é manter no mínimo 6 metros de distância entre máquinas agrícolas e a rede elétrica.

Nunca opere ou estacione equipamentos sob os fios.

Redobre o cuidado com estruturas metálicas:

Coberturas, barras, hastes e extensões podem alcançar a rede elétrica sem que o operador perceba.

Em caso de cabo rompido:

Não se aproxime.

Afaste pessoas e animais do local.

Acione imediatamente a Energisa.

Cabo no chão pode estar energizado e representar risco de morte.

Oriente toda a equipe:

Funcionários, terceiros e prestadores de serviço precisam estar informados sobre os riscos e os cuidados necessários ao trabalhar próximo à rede elétrica.

Em situações de risco ou ocorrências envolvendo a rede elétrica, a população deve acionar imediatamente o corpo de bombeiros, pelo 193, e a Energisa pelo 0800 647 0120.