Luizinho Goebel viabiliza recursos para transformar a saúde em Presidente Médici

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 09h33

O município de Presidente Médici celebra um importante avanço na saúde pública. Através de emenda e articulação direta do deputado estadual Luizinho Goebel, novos recursos já estão na conta da prefeitura para a aquisição de uma frota renovada e equipamentos hospitalares essenciais.

A iniciativa, realizada em parceria com o prefeito Sérgio do Esquinão, visa modernizar o atendimento e garantir que a população tenha acesso a tecnologias de ponta sem precisar se deslocar para outros centros.

Os investimentos anunciados por Luizinho Goebel cobrem diversas frentes de atendimento, desde a emergência até o cuidado neonatal:

Mobilidade: Entrega de uma nova ambulância e uma caminhonete para suporte às demandas da Secretaria de Saúde

Diagnóstico e Cirurgia: Aquisição de um moderno aparelho de ultrassom e um bisturi elétrico.

Cuidado com Recém-nascidos: Instalação de um berço aquecido, reforçando a segurança no atendimento aos primeiros dias de vida.

Suporte Vital: Implementação de carrinhos de emergência e diversos outros insumos médicos

"Nosso mandato tem o compromisso de estar presente nos municípios. Junto com o prefeito Sérgio do Skinão, estamos garantindo que Presidente Médici tenha as ferramentas necessárias para cuidar bem das pessoas", destacou o deputado Luizinho Goebel.