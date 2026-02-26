Prefeitura orienta população sobre MPOX e melhores formas de prevenção

A MPOX é uma doença viral e a informação é uma das melhores formas de prevenção.
Fique atento aos sinais de alerta: febre, dor no corpo e cabeça, cansaço e calafrios, ínguas (linfonodos inchados) e lesões/bolhas na pele.
A transmissão pode acontecer por contato direto com lesões, secreções e gotículas respiratórias, e também por objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas e utensílios.
Como se prevenir:
* Evite contato com pessoas com lesões suspeitas
* Não compartilhe objetos pessoais
* Higienize as mãos com frequência
* Se for cuidar de alguém doente, use proteção (máscara/luvas)
Ao notar sinais e sintomas, evite contato próximo e procure uma unidade de saúde imediatamente.
