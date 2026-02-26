Prefeitura orienta população sobre MPOX e melhores formas de prevenção

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 14h50

A MPOX é uma doença viral e a informação é uma das melhores formas de prevenção.

Fique atento aos sinais de alerta: febre, dor no corpo e cabeça, cansaço e calafrios, ínguas (linfonodos inchados) e lesões/bolhas na pele.

A transmissão pode acontecer por contato direto com lesões, secreções e gotículas respiratórias, e também por objetos contaminados, como roupas de cama, toalhas e utensílios.

Como se prevenir:

* Evite contato com pessoas com lesões suspeitas

* Não compartilhe objetos pessoais

* Higienize as mãos com frequência

* Se for cuidar de alguém doente, use proteção (máscara/luvas)

Ao notar sinais e sintomas, evite contato próximo e procure uma unidade de saúde imediatamente.

Compartilhe este post e ajude a proteger mais pessoas.