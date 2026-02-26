CAPS recebe mobiliários e produtos de informática garantindo melhores condições de atendimento

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 14h56

A Prefeitura de Espigão do Oeste segue fortalecendo a rede municipal de saúde. Nesta quinta-feira, o CAPS de Espigão do Oeste recebeu aproximadamente R$ 51 mil em materiais, mobiliários e produtos de informática, ampliando a estrutura da unidade e garantindo melhores condições de atendimento à população.

A conquista é resultado de emenda parlamentar destinada pelo ex-vereador Cosmo Novais, reforçando o compromisso com a saúde pública e com o cuidado às pessoas que utilizam os serviços do CAPS.

Com os novos equipamentos, a unidade passa a contar com estrutura mais adequada, mais organização interna e melhores recursos tecnológicos, fatores que contribuem diretamente para a qualidade, eficiência e humanização do atendimento.

Investir na saúde mental é investir em dignidade, acolhimento e qualidade de vida para a nossa população. A gestão municipal segue trabalhando com responsabilidade, transparência e compromisso com cada cidadão de Espigão do Oeste.