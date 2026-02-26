Vilhena lidera investimentos em crédito fundiário e concentra mais de 50% dos recursos de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 14h32

Representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e Agricultura Familiar estiveram em Vilhena esta semana para entregar escrituras a famílias de pequenos produtores. Eles viviam em uma área de conflitos e conseguiram adquirir a terra por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). O programa é uma política do Ministério que tem como objetivo ampliar o acesso à terra e evitar conflitos agrários.

Nesta etapa, 28 famílias vilhenenses foram beneficiadas pelo programa do Governo Federal. A entrega das escrituras foi feita na sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Posto Gaúcho (Aspergau). O evento, marcado por muita emoção, contou com a presença de dezenas de produtores, pelos representantes do MDA, o vice-prefeito de Vilhena Aparecido Donadoni, o secretário Municipal de Agricultura Gilvaneo da Veiga, a vereadora Amanda Areval e a deputada estadual Claudia de Jesus, além de diversas outras autoridades e representantes de entidades e associações.

A superintendente Nacional do Desenvolvimento Agrário, Patrícia Apolinário, explicou que o programa mantido pelo MDA compra a área em conflito e revende aos pequenos produtores. O pagamento é anual em 22 parcelas, com três anos de carência para começar a pagar, taxa de juros reduzida e descontos nos pagamentos em dia.

Em suas falas, tanto o vice-prefeito Aparecido Donadoni, quanto o secretário de agricultura de Vilhena, Gilvaneo da Veiga, felicitaram os produtores pela conquista da escritura da terra aonde vivem e trabalham, e reforçaram que a Prefeitura de Vilhena, através da Semagri, está de portas abertas para atender as demandas dos pequenos produtores. Gilvaneo reforçou ainda que a Semagri tem uma série de programas que beneficiam os pequenos produtores como o Porteira Adentro, Balde Cheio, Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), Procal, que faz gratuitamente o transporte de calcário da usina até a propriedade do produtor, entre outros.

Gervano Vicent, superintendente em Rondônia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, trouxe a informação de que Vilhena lidera em Rondônia a adesão ao Programa Nacional de Crédito Fundiário. De acordo com os dados expostos por ele, das 101 operações no Estado, 56 são de Vilhena. As outras 55 foram divididas em seis municípios. Em valores, dos R$ 18.462.788,00 destinados a aquisição de imóveis rurais por pequenos produtores, R$ 9.399.726 foram destinados a Vilhena, totalizando 51% dos investidos do Programa no Estado.