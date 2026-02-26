Rodovia 010 é revitalizada em dois trechos, garantindo mais fluidez no tráfego e reforçando a integração entre municípios

Por Antonia Lima

Publicada em 26/02/2026 às 14h26

A RO-010, no trecho que interliga Rolim de Moura aos municípios de Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste e São Miguel do Guaporé, recebeu serviços de manutenção asfáltica pelo governo de Rondônia. As obras contemplam 127 quilômetros de recuperação, trabalhos realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), fortalecendo a infraestrutura viária da região.

Além desse trecho, a RO-010 no município de Pimenta Bueno sentido o distrito de Nova Estrela, no município de Rolim de Moura, já está com a extensão toda concluída, consolidando um eixo totalmente revitalizado. Os trabalhos foram executados pela Usina de Asfalto de Cacoal, garantindo mais conforto aos usuários, promovendo mais segurança, fluidez no tráfego e melhores condições de deslocamento para moradores, produtores rurais e transportadores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, uma rodovia recuperada significa economia fortalecida, escoamento da produção garantido e mais segurança para quem trafega pela RO-010, representando o respeito com a população da Zona da Mata.

Segundo o diretor-geral do DER, Eder André Fernandes, os trabalhos vêm sendo executados com planejamento e eficiência pelas equipes, destacando que a atuação ocorre com responsabilidade técnica e foco em resultados. “Os mais de 127 quilômetros recuperados em um dos trechos, somados à conclusão total da manutenção entre Pimenta Bueno e Rolim de Moura, reforçam o compromisso da gestão com a qualidade das rodovias estaduais.

De acordo com o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, o trabalhou segue um cronograma utilizando um material de alta qualidade e assegurando que a rodovia ofereça melhores condições de tráfego à região.

O responsável pela Coordenadoria de Usinas de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque, ressaltou o acompanhamento técnico e o controle de qualidade das obras realizadas pelas usinas. “A COUSA realiza o monitoramento constante dos serviços, assegurando que cada etapa seja executada conforme as normas técnicas. Esse acompanhamento é essencial para garantir padronização, eficiência e melhores resultados na conservação das rodovias estaduais”, pontuou.