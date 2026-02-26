Rolim de Moura realiza audiência pública e apresenta relatório do Fundo Municipal de Saúde

Por Assessoria

26/02/2026

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), promoveu na manhã desta quarta-feira (25), na Câmara de Vereadores, a audiência pública de prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde, referente ao 3º quadrimestre de 2025.

A reunião foi realizada em conformidade com o artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que determina a transparência na aplicação dos recursos da saúde. Participaram do encontro autoridades municipais, representantes do Conselho Municipal de Saúde e membros da sociedade civil organizada.

Durante a apresentação, foram detalhadas as receitas recebidas pelo Fundo, as despesas executadas, os investimentos realizados e as principais ações desenvolvidas no período. Os dados técnicos foram expostos pela contadora do Fundo, Marlene Coviaque, e pelo técnico municipal Pedro Henrique Machado, que também destacaram metas cumpridas e atividades promovidas ao longo dos últimos quatro meses.

Além da exposição financeira, a audiência reforçou o compromisso da gestão municipal com a transparência e o controle social. O espaço foi aberto para questionamentos e manifestações, permitindo que a população acompanhe de perto como os recursos públicos estão sendo aplicados.

O Fundo Municipal de Saúde tem a responsabilidade de administrar os valores destinados às ações e serviços de saúde no município, garantindo que os investimentos sejam direcionados de forma planejada, eficiente e em benefício direto da população.