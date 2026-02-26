Apae de Porto Velho recebe R$ 200 mil de emenda da deputada federal Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 26/02/2026 às 13h40

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Porto Velho foi contemplada com R$ 200 mil de emenda destinada pela deputada federal Sílvia Cristina. A oficialização do recebimento do recurso ocorreu na manhã desta quinta-feira (26), na sede da entidade, na Zona Leste da capital.

“Sou madrinha das Apaes em Rondônia e o nosso compromisso, de assegurar recursos para a entidades todos os anos, temos cumprido ao longo de nosso mandato. Como sempre digo, não adianta ajudar uma vez apenas. Parceria tem que ser duradoura e é assim que estamos trabalhando”, disse a deputada.

Como madrinha da Apae em Rondônia, a deputada tem destinado recursos e assegurado investimentos para melhorias, manutenção e custeio das Apaes, todos os anos. A Apae de Porto Velho já soma R$ 500 mil recebidos ao longo dos mandatos da parlamentar.

O diretor-presidente da Apae Porto Velho, Antônio Carlos Berssane, informou que o recurso vai assegurar o pagamento de profissionais para o trabalho de acompanhamento multidisciplinar dos alunos. “Temos a garantia de que a nossa equipe vai seguir atuando, fazendo todas as terapias e ações necessárias para o acolhimento dos nossos alunos. É uma emenda que nos ajuda muito e agradecemos à parlamentar pela sensibilidade e compromisso com a comunidade Apaeana”, completou Berssane.

Estavam presentes o vereador Everaldo Fogaça, a presidente da AMA-RO, Nilza Ferreira, a secretária da Feapaes, Ilda Salvático, pais de alunos e profissionais que atuam na Apae.