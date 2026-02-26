Ex-deputado estadual assina filiação ao Avante, quatro parlamentares formatam filiações ao PL, a importância da parceria capital-interior na sucessão estadual

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 26/02/2026 às 14h11

Deputado – O Avante, realmente vem se fortalecendo no Estado, conforme disse recentemente o presidente regional da sigla, ex-deputado estadual Jair Montes em entrevistas a órgãos de comunicação regionais. Segundo ele, o Avante pretende contar com no mínimo três deputados na Assembleia Legislativa (Ale), a partir do próximo ano. Na última semana o ex-presidente da Ale-RO, Marcelo Cruz, com domicílio eleitoral em Porto Velho assinou ficha de filiação do Avante. Esta semana o ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid também se filiou ao Avante. Marcelo é pré-candidato à reeleição e com projeto de estar entre os cinco mais bem votados em outubro próximo. Em 2022 Marcelo foi o sétimo entre os mais bem votados somando 18.798 votos e a expectativa é que irá superar essa votação nas eleições deste ano.

PL – Hoje o PL tem dois deputados estaduais, Jean Mendonça, de Pimenta Bueno, e Eyder Brasil, com domicílio eleitoral em Porto Velho, que era suplente e assumiu no lugar de Affonso Cândido, que foi eleito prefeito de Ji-Paraná em 2024 e assumiu em janeiro de 2025. Eyder estaria se preparando para filiação ao Podemos, presidido no Estado pelo prefeito de Porto Velho, Leo Moraes. Mendonça deverá permanecer no PL e ampliar a votação de 2022 (13.488 votos), pois realiza um trabalho dos mais eficientes no apoio aos municípios, entidades sociais e agrícolas, nas áreas de saúde, educação, cultura, esportes, estradas, etc. Mas o PL terá a bancada fortalecida, após as eleições gerais de outubro, porque os deputados Luizinho Goebel, eleito pelo PSC, hoje no Podemos; Alan Queiroz, também do Podemos, delegado Lucas Torres (Progressistas) e Taíssa Sousa, eleita pelo PSD (Guajrá-Mirim), passou pelo PRD e hoje está no Podemos, também estariam dispostos a se filiarem ao PL.

PL II – Na Janela Partidária (7 de março a 5 de abril), deputados (federais e estaduais) terão a opção de mudar de sigla partidária sem perder o mandato. Hoje o União Brasil tem cinco deputados na Assembleia Legislativa (Ale), partido com maior número de parlamentares na legislatura. O projeto do PL é eleger o maior número de deputados nas eleições de outubro deste ano, e ser a maior bancada na próxima legislatura a partir de janeiro do próximo ano. Partido que está em dificuldades, hoje, em Rondônia é o MDB, presidido pelo senador Confúcio Moura. O MDB, que já foi o maior do Brasil, conta com dois deputados na Ale-RO, Jean Oliveira (PVH) e Luís Eduardo Schincáglia, o Dr. Luís do Hospital, de Jaru, ambos com as malas prontas para rumarem para outro partido. O MDB elegeu dois deputados. Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé), terceiro mais bem votado (23.417 votos) nas eleições de 2022, foi eleito pelo PSB, estava até recentemente no MDB, mas assinou no início deste mês de fevereiro filiação ao PP, presidido no Estado pela deputada federal Sílvia Cristina. O MDB deverá perder seus deputados em Rondônia.

Unale – O prêmio Unale-Assembleia Cidadã será entregue na sexta-feira (27), em solenidade às 9h no auditório Amizael Gomes. A conquista ocorreu durante a edição 2025 da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O prêmio, inédito para Rondônia, representa um reconhecimento nacional de boas práticas legislativas desenvolvidas pela Ale-RO no compromisso com a cidadania, responsabilidade social e fortalecimento do Poder Legislativo em nível nacional. O presidente da Ale-RO, Alex Redano (Republicanos-Ariquemes) e o criador do Projeto CCJ Cidadã e presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), delegado Lucas Torres (PP-Buritis) estão convidando os servidores da Casa do Povo e a imprensa para participarem do evento.

Governador – Até as convenções partidárias ((20 de julho a 5 de agosto), quando serão definidos os candidatos aos cargos eletivos que estarão na disputa em outubro, teremos mudanças no quadro atual de pré-candidatos. Para a sucessão estadual, três deles chamam a atenção e certamente estarão entre os favoritos. No caso o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, que estaria trocando a presidência regional do PSDB e se filiando à federação União Progressistas. E os prefeitos-reeleitos de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos) e de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Flori e Fúria precisam de vices de Porto Velho, para garantirem parcerias fortes e em condições de sucesso. Já Hildon de um bom nome de vice do interior, para poder formatar uma dupla em condições de sucesso nas urnas.

Respigo

Quem esteve na manhã de hoje (26) na Assembleia Legislativa foi o ex-deputado estadual Jesuíno Boabaid, que se filiou recentemente ao Avante, como citamos na coluna. Jesuíno manteve contato com a chefe de gabinete Irma Fogaça, do deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), e as eleições de outubro, como não poderia ser diferente, predominou +++ Se a intenção foi “bombar” nas redes sociais e na mídia regional, o anúncio do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes) de pré-candidato a governador o funcionou bem. O assunto também foi manchetes nos principais órgãos de comunicação (sites, jornais, TVs, rádios) +++ É intensa a movimentação entre os deputados estaduais visando a mudança de partido que ocorrerá no prazo da Janela Partidária (7 de março a 5 de abril). Luís do Hospital, de Jaru, que se elegeu pelo MDB estaria entre eles, só náo teria definido o partido +++ Como não temos mais coligações é fundamental que os grupos tenham candidatos à reeleição ao Parlamento Estadual bons de votos. Será da maior importância fortalecer os partidos, para poder revigorar as legendas e garantir o cociente eleitoral +++ Se com as coligações os candidatos de maior potencial de votos eram descartados, hoje eles são essenciais. Pré-candidatos como Luís do Hospital, Cirone Deiró (UB-Cacoal), Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), Yeda Chaves (UB-PVH), Ismael Crispin (PP-São Francisco do Guaporé), Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), Marcelo Cruz (Avante-PVH), Cássio Góes (PSD-Cacoal), Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) são fundamentais para se fortalecer uma nominata e garantir a reeleição ou eleição.