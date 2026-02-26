Campus Colorado do Oeste oferta auxílios estudantis para moradia e transporte

Por IFRO

Publicada em 26/02/2026 às 15h07

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, abriu seleção para dois tipos de auxílio financeiro para estudantes de cursos técnico e de graduação da própria unidade. A seleção faz parte do Programa de Auxílio à Permanência (Proap) e do Programa de Auxílio à Moradia (Promore), com validade para o ano letivo de 2026.

Os programas são para auxiliar estudantes com os custos de transporte e de moradia. Ambos são destinados exclusivamente a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para isso, são avaliados vários critérios, como renda e situação familiar, bens patrimoniais e se estudou em escola pública.

A inscrição para concorrer a esses auxílios está aberta até a próxima segunda-feira (02 de março), sendo gratuita e on-line pelo Suap/IFRO (Sistema Unificado de Administração Pública). Os detalhes constam no Edital 11/2026/COL, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-11

Os programas de auxílio

O Proap é o Programa de Auxílio à Permanência. No caso do Campus Colorado ele fornece auxílio financeiro para o custeio do transporte estudantil utilizado para deslocamento ao campus. As opções de localização de origem do transporte são: Colorado do Oeste (Zona Urbana e Zona Rural); Cerejeiras (diurno ou noturno); Corumbiara; e Vilhena. No Proap são ofertadas um total de 200 bolsas de auxílio, com pagamentos mensais previstos até novembro. Os valores e número de bolsas de cada município são detalhados no edital.

Já o Promore é o Programa de Auxílio Moradia. Na modalidade deste edital, fornece auxílio financeiro para o custeio de moradia na cidade sede do Campus Colorado do Oeste. O estudante deve ser oriundo de outras cidades ou da zona rural do município sede do campus e estar residindo temporariamente no município de Colorado do Oeste para poder estudar. No Promore são previstas um total de 100 bolsas de auxílio mensal no valor de R$ 400,00, com pagamento mensal até novembro.

Para participar de qualquer um dos dois programas, a pessoa interessada deve estar regularmente matriculada em um dos seguintes cursos regulares e presencias ofertados no Campus Colorado: Engenharia Agronômica, Zootecnia, Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Gestão Ambiental, Medicina Veterinária e Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. A vigência dos auxílios será exclusivamente para o ano letivo de 2026.

No caso de quem esteja residindo temporariamente na cidade de Colorado, e que diariamente vai de ônibus até o campus para estudar, é possível se inscrever de forma conjunta nos programas “Proap Colorado Zona Urbana” e “Promore”. Para isso é necessário realizar duas inscrições, sendo uma em cada um dos programas, além de atender a todos os requisitos do edital para cada programa.

Procedimentos de participação

Para participar do processo de seleção para esses programas de auxílio estudantil, as pessoas interessadas devem primeiramente ler o Edital 11/2026/COL, que rege o processo, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-11

A inscrição é exclusivamente on-line, feita através do sistema acadêmico do IFRO (Suap). No edital está disponível um tutorial com o passo a passo da inscrição no Sistema SUAP, além da lista de documentos exigidos na inscrição. No caso de estudante menor de idade é necessária a assinatura de responsáveis legais nos documentos.

O prazo para realizar a inscrição vai até o dia 02 de março de 2026. Quem se inscrever deve se atentar ao prazo de análise documental e correções, que vai até 10 de março. O resultado preliminar está previsto para 13 de março e o resultado final (após recursos) está previsto para 19 de março.

Para classificação serão observados critérios de vulnerabilidade socioeconômica detalhados em edital. A classificação se dará dentro do quantitativo de vagas. Pode ser convocado o candidato seguinte na ordem de classificação do cadastro reserva, se houver disponibilidade orçamentária e de vagas. Além disso, estudantes contemplados devem observar as condições para manutenção dos auxílios, que são detalhadas no edital.

Para saber mais informações, consulte o Edital 11/2026/COL, disponível em: https://bit.ly/ifrocol-2026-11. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Depae (Departamento de Assistência ao Educando) pelo telefone (69) 98169-9383 ou envie e-mail para [email protected]