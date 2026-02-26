Deputado Edevaldo Neves fortalece Casa de Apoio de Vilhena com destinação de recursos para a saúde

Por ascom

Publicada em 26/02/2026 às 14h00

O deputado estadual Edevaldo Neves destacou, nesta semana, a importância da Casa de Apoio de Vilhena, em Porto Velho, como espaço essencial de acolhimento para pacientes que deixam o município em busca de tratamento de saúde na capital.

A unidade oferece hospedagem e alimentação para pessoas que enfrentam momentos delicados, garantindo um ambiente seguro, organizado e humanizado durante o período de atendimento médico. O trabalho é resultado de uma gestão comprometida do prefeito de Vilhena, Delegado Flori, em parceria com o Legislativo municipal.

De acordo com a publicação, há reconhecimento especial à atuação do vereador Anderson Motorista, que tem sido firme na defesa da saúde pública, além do apoio do vereador Silvano Pessoa.

O deputado Edevaldo Neves também tem contribuído diretamente para o fortalecimento da Casa de Apoio, destinando recursos para ampliar e melhorar a estrutura de atendimento, atendendo à solicitação do vereador Anderson Motorista.

“Quando há união, responsabilidade e compromisso com as pessoas, os resultados aparecem. O trabalho continua por mais dignidade, cuidado e respeito com quem mais precisa”, reforça a mensagem divulgada.

A iniciativa reafirma o compromisso das lideranças políticas envolvidas com a melhoria dos serviços de saúde e com o apoio às famílias vilhenenses que precisam se deslocar até Porto Velho para garantir tratamento adequado.