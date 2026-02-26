Laerte Gomes recebe representantes de mais de 15 municípios e reforça alianças para 2026

Por Juliana Martins

Publicada em 26/02/2026 às 14h10

Gabinete do deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)

A terça-feira (25) foi marcada por intensa movimentação no gabinete do deputado Laerte Gomes (PSD), na Assembleia Legislativa de Rondônia. Ao longo do dia, o parlamentar recebeu prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e lideranças de diversas regiões do Estado, reafirmando sua forte ligação com os municípios e o perfil municipalista do seu mandato.



Parlamentar recebeu prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras e lideranças de diversas regiões do Estado (Foto: Assessoria Parlamentar)



Passaram pelo gabinete representantes de Cacoal, Ouro Preto do Oeste, Alto Paraíso, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Theobroma, Nova Brasilândia d'Oeste, Vale do Paraíso, Cacaulândia, São Felipe d'Oeste, Alvorada do Oeste, Itapuã do Oeste, Nova União, Urupá e Mirante da Serra.



Cada encontro foi uma oportunidade de ouvir demandas, alinhar projetos e consolidar parcerias que vêm sendo construídas ao longo dos anos. Em ano eleitoral, o diálogo se torna ainda mais estratégico, fortalecendo alianças políticas e ampliando a atuação conjunta em favor da população.





Deputado Laerte Gomes (PSD) recebendo lideranças de diversas regiões do Estado (Foto: Assessoria Parlamentar)



Conhecido por manter as portas do gabinete sempre abertas, Laerte Gomes tem atuação destacada nas áreas da saúde, educação, esporte e no fortalecimento do setor produtivo. O parlamentar mantém compromisso firme com associações rurais, agricultores familiares e trabalhadores do campo, garantindo investimentos e apoio às iniciativas que impulsionam o desenvolvimento local.





Durante o dia, a Assembleia Legislativa também sediou uma reunião organizada pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM), que reuniu representantes dos 52 municípios para tratar da atualização das regras do Fundo de Infraestrutura de Transporte e Habitação (Fitha). O deputado participou do debate, reforçando seu posicionamento em defesa dos interesses municipalistas.



A agenda contou ainda com a visita do secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, representando o governador Marcos Rocha. O encontro reafirmou a parceria institucional entre o Governo do Estado e o mandato do parlamentar, projetando para 2026 um ano de importantes ações e investimentos para os municípios.



Reunião organizada pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM), que reuniu representantes dos 52 municípios (Foto: Assessoria Parlamentar)



De acordo com o parlamentar, “a movimentação da terça-feira evidencia nosso mandato atuante, presente e comprometido com cada canto de Rondônia, sempre com responsabilidade, transparência e foco no desenvolvimento do nosso Estado”, citou.