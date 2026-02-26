AMT define planejamento estratégico para 2026 em Ji-Paraná

Por Natalino FS

26/02/2026

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMT), definiu o planejamento estratégico para 2026 com foco na mobilidade urbana, segurança viária e modernização dos serviços prestados à população.

Entre as principais ações previstas estão a adequação semafórica e a modernização do sistema, com implantação de novas estruturas e substituição de componentes. O projeto contará com acompanhamento técnico do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), garantindo maior eficiência e padronização nos equipamentos.

O planejamento também contempla investimentos em sinalização horizontal e vertical, revisão de equipamentos, implantação de novo sistema de cadastro no setor de transporte e regularização da vistoria de mototáxis. Outra frente de atuação será o fortalecimento da fiscalização, em parceria com a Polícia Militar de Rondônia.

Na área educativa, a AMT implantará a Ronda Escolar e desenvolverá um projeto permanente de Educação para o Trânsito, com foco na conscientização de estudantes e condutores. A autarquia também prepara ações especiais para a Rondônia Rural Show 2026, visando organizar o fluxo de veículos durante o evento.

Além disso, está em estudo a realização de concurso público para recomposição do quadro funcional, com o objetivo de fortalecer a atuação técnica e operacional do órgão.

Segundo o presidente da AMT, Oribe Junior, as medidas visam garantir organização, segurança e eficiência na mobilidade urbana do município.