Publicada em 27/02/2026 às 13h40

O confronto entre Gazin Porto Velho e Guaporé Futebol Clube está marcado para o próximo domingo, 1º de março, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

A partida é tratada pelo clube como mais um desafio importante na sequência da competição estadual, com expectativa de presença da torcida.

Em publicação nas redes sociais, o Guaporé destacou o caráter decisivo do duelo e convocou os torcedores a apoiarem a equipe. A mensagem enfatiza o incentivo nas arquibancadas e a busca por um resultado positivo diante do adversário.

O encontro é apresentado como mais um compromisso relevante no calendário do futebol rondoniense, com mobilização da equipe e dos torcedores para o jogo na capital.