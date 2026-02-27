Mutirão do implante contraceptivo será realizado neste sábado (28); Atendimento é exclusivo para mulheres convocadas pela regulação

Por Taiana Mendonça

Publicada em 27/02/2026 às 15h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realiza neste sábado (28) mutirão para inserção do implante contraceptivo no Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Vaz e Silva, localizado na rua Jacy-Paraná, nº 1943, bairro Mato Grosso. A ação é destinada exclusivamente às mulheres que já estão inseridas no sistema de regulação municipal e que receberam ligação ou mensagem da equipe de regulação com confirmação de data e horário.

A Semusa reforça que não é necessário comparecer ao local sem ter sido convocada. O atendimento seguirá lista previamente organizada, com horário definido para cada paciente, e é fundamental que as mulheres compareçam exatamente no horário informado na ligação ou mensagem recebida, garantindo organização e segurança no fluxo. Não haverá atendimento por ordem de chegada nem encaixes no dia da ação.

O prefeito Léo Moraes destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a saúde da mulher e a organização da rede municipal. “Estamos trabalhando para reduzir filas e garantir acesso rápido e seguro aos serviços de saúde. Esse mutirão é mais uma ação concreta para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo com dignidade e responsabilidade”, afirmou.

mutirão faz parte de uma estratégia contínua da Secretaria para reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso ao método contraceptivo. A previsão é que novos mutirões sejam realizados aos sábados, sucessivamente, até que a fila de mulheres já reguladas seja zerada.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforçou que as mulheres que ainda não forem chamadas devem permanecer tranquilas. “Organizamos um cronograma responsável para atender todas as mulheres que já estão reguladas. Quem ainda não receber contato neste primeiro mutirão pode ficar tranquila, pois novas etapas serão realizadas até zerarmos a fila. Nosso compromisso é garantir que todas sejam atendidas com segurança e organização”, afirmou.

As mulheres que ainda não iniciaram o processo devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para solicitar a inclusão no sistema de regulação municipal. Todas as pacientes passam por avaliação médica antes da inserção do implante, seguindo critérios técnicos e protocolos do Ministério da Saúde, garantindo segurança em todas as etapas do atendimento.