“Eu tiro onda”, diz Jojo Todynho ao anunciar início de estágio em Direito
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/02/2026 às 15h41
A rotina acadêmica de Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. A artista contou nas redes sociais que assinou o contrato de estágio e está prestes a iniciar a atuação prática na área jurídica, curso que começou em 2023.

Empolgada com a conquista, Jojo afirmou que está contando os dias para começar a nova fase. Segundo ela, a dedicação nos estudos tem sido intensa e marcada por muitas perguntas em sala de aula.

"Nunca quis tanto que a semana acabasse para a outra se iniciar. Estou ansiosa para esse estágio."

A influenciadora destacou que aproveita ao máximo o ambiente universitário para esclarecer dúvidas e reforçou que a carreira jurídica exige atualização constante.

"O advogado não para. Ele está sempre aprendendo e se reinventando, a lei vai mudando..."

Conhecida pelo estilo direto, Jojo também comentou sobre seu comprometimento com a formação.

"Em questão de dedicação e esforço, eu tiro onda. Mergulho de cabeça sem saber nadar, com medo."

Desde que ingressou na faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, a artista compartilha momentos da rotina acadêmica com os seguidores e reforça que pretende se consolidar na profissão.

 

Jojo Todynho faculdade de Direito estágio estudante de Direito universidade Rio de Janeiro carreira jurídica rotina acadêmica influenciadora brasileira contrato assinado novos projetos estudos formação
