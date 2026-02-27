“Eu tiro onda”, diz Jojo Todynho ao anunciar início de estágio em Direito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 15h41

A rotina acadêmica de Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. A artista contou nas redes sociais que assinou o contrato de estágio e está prestes a iniciar a atuação prática na área jurídica, curso que começou em 2023.

Empolgada com a conquista, Jojo afirmou que está contando os dias para começar a nova fase. Segundo ela, a dedicação nos estudos tem sido intensa e marcada por muitas perguntas em sala de aula.

"Nunca quis tanto que a semana acabasse para a outra se iniciar. Estou ansiosa para esse estágio."

A influenciadora destacou que aproveita ao máximo o ambiente universitário para esclarecer dúvidas e reforçou que a carreira jurídica exige atualização constante.

"O advogado não para. Ele está sempre aprendendo e se reinventando, a lei vai mudando..."

Conhecida pelo estilo direto, Jojo também comentou sobre seu comprometimento com a formação.

"Em questão de dedicação e esforço, eu tiro onda. Mergulho de cabeça sem saber nadar, com medo."

Desde que ingressou na faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, a artista compartilha momentos da rotina acadêmica com os seguidores e reforça que pretende se consolidar na profissão.