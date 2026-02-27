Abertas até 3 de março as inscrições para o Curso de Cuidadora de Idoso no IFRO Calama

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 27/02/2026 às 17h01

Estão abertas, até o próximo dia 3 de março, as inscrições para o Curso de qualificação profissional de Cuidadora de Idoso, como parte do Programa Bolsa de Formação Mulheres Mil + Cuidados, a ser ofertado a partir do mês de março na modalidade presencial, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Porto Velho Calama.

O programa destina-se a atender mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, bem como moradoras de locais com infraestrutura deficitária. O Edital nº 11/2026/PVCAL, de 10 de fevereiro, detalha as informações sobre o curso e apresenta a lista de documentação necessária para as inscrições.

Inscrições presenciais no Campus Calama

As inscrições poderão ser realizadas no Departamento de Extensão (Depex), do Campus Calama, localizado na Avenida Calama, n. 4985, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho, de segunda a sexta-feiras, das 14 às 18 horas. As interessadas devem ter mais de 16 anos e ensino fundamental completo. A formação possui carga horária de 200 horas e a inscrição é gratuita.

Para se inscrever, a candidata deve atender aos requisitos de idade e escolaridade exigidos para o curso, além de informar um e-mail válido e telefone para contato. Também é preciso apresentar documentos que comprovem situação de vulnerabilidade social ou de risco. No ato da inscrição, devem ser levados CPF, documento oficial com foto, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e comprovante de renda familiar. Candidatas menores de 18 anos devem ter autorização de responsável legal.

Para ler o Edital nº 11/2026/PVCAL-CGAB/IFRO completo, clique aqui.