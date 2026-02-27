Justiça Rápida inicia triagem em Vilhena no dia 7 de março

Por FOLHA DO SUL

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO) realiza, no mês de março, uma edição do projeto Justiça Rápida Itinerante no município de Vilhena. O programa busca facilitar o acesso da população a serviços jurídicos essenciais, promovendo a resolução de conflitos de forma ágil, gratuita e sem a necessidade de processos judiciais morosos.

A ação foca em garantir a cidadania plena e o reconhecimento de direitos básicos. Entre as causas que podem ser resolvidas pelo projeto estão:

• Guarda de menores entre pais;

• Pensão alimentícia e visita para os filhos;

• Reconhecimento de paternidade;

• Danos materiais;

• Dissolução de união estável;

• Divórcio imediato amigável sem bens e/ou filhos;

• Registro público de nomes;

• Cobrança de pequenos valores;

• Conversão de união estável em casamento;

• Divórcio imediato amigável com bens e/ou filhos;

• Casamento comunitário.

Para participar, o cidadão deve ficar atento ao cronograma estabelecido pelo Tribunal. O processo é dividido em três etapas principais.

A primeira delas é a triagem que acontece no dia 7 de março, das 08h às 13h, na Faculdade Favoo (avenida Liliana Gonzaga, 1265, Bairro Bela Vista). Nesta fase, os interessados devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de residência e documentos que fundamentem a reclamação ou o direito pleiteado.



Depois virão as audiências, marcadas para o dia 14 de março. A realização das sessões de conciliação e julgamento para os casos selecionados na triagem, também acontecem na Faculdade Favoo, com início às 08h.



Para os casais que buscam oficializar as suas uniões, a cerimônia Casamento Comunitário acontecerá no dia 27 de março. O palco será, mais uma vez, a Faculdade Favoo. O evento está marcado para às 18h. A expectativa é que pelo menos 30 casais participem da celebração.

O projeto Justiça Rápida é uma realização do Poder Judiciário rondoniense e conta com o apoio estratégico do Ministério Público de Rondônia (MPRO) e da Defensoria Pública do Estado (DPE-RO), que atuam conjuntamente para assegurar a assistência jurídica e a legalidade dos acordos firmados.