Guajará-Mirim sediará abertura do Campeonato regional norte de Motocross 2026

Por Assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 16h05

Nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, Guajará-Mirim - RO, sediará a abertura do Campeonato Regional Norte de Motocross 2026. O evento ocorrerá na pista de kart da cidade, que já está passando por adequações para receber a competição. Vários pilotos estão confirmados para participar, abrangendo diversas categorias e idades, prometendo uma intensa celebração do motociclismo.

A realização da etapa inaugural conta com a colaboração da Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), contando com o apoio do Governo de Rondônia através da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) e da deputada estadual Taissa Sousa, que alocou recursos por meio de emenda parlamentar.



O Campeonato Rondoniense de Motocross deste ano prevê um total de 10 etapas, com início marcado para abril em Cacoal. O calendário inclui localidades que têm uma tradição de público expressivo, como Ariquemes, Machadinho do Oeste, Cacoal e Ouro Preto do Oeste.



As disputas ocorrerão em 14 categorias diferentes, começando pela 50cc e 60cc, além de categorias como MX Júnior, MX Feminino, Nacional 230cc, Nacional Intermediária, Importadas MX5, MX4, MX3 e Importada Pró. Uma novidade deste ano é a inclusão da categoria MX Intermediária, que contará com motos importadas.



De acordo com Adelmo Dias, diretor de provas da Limero, a expectativa é de um aumento na quantidade de pilotos participando do Rondoniense de MX. O trabalho da Limero tem sido fundamental para revitalizar a prática do motociclismo em Rondônia, com destaque para a participação de iniciantes, inclusive jovens e crianças, garantindo a continuidade e o crescimento do esporte no estado.