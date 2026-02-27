Governo de Rondônia realiza vistorias técnicas em viveiros municipais do projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”

Por Adenilson Florentino

Publicada em 27/02/2026 às 16h24

Com o objetivo de identificar pontos de melhorias e sugerir adequações técnicas para fortalecer a autonomia dos municípios na produção de mudas destinadas ao reflorestamento, o governo de Rondônia, em cooperação com o Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia (Cimcero), realizou entre os dias 23 e 27 de fevereiro, uma série de vistorias técnicas nos municípios que aderiram ao projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas”.

A iniciativa é conduzida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, sob a condução do juiz Maximiliano Darcy Deitos, com apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Ji-Paraná, buscando fortalecer a produção de mudas nativas, incentivar a recuperação de áreas degradadas e promover a sustentabilidade ambiental no estado.

VISITAS TÉCNICAS E ORIENTATIVAS

As visitas técnicas, iniciadas na segunda-feira (23), seguem até essa sexta-feira (27) e têm caráter orientativo e colaborativo. O foco principal é oferecer suporte técnico aos municípios, assegurando a qualidade das mudas produzidas e aprimorando a estrutura dos viveiros.

Durante as visitas, são analisados critérios como a qualidade fitossanitária das mudas; taxas de germinação das sementes; procedência e armazenamento adequado das sementes; infraestrutura física dos viveiros; sistemas de irrigação e sombreamento; organização dos canteiros; manejo, controle de pragas e doenças e planejamento produtivo e capacidade operacional.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, avaliou como positivo, tanto a realização das vistorias, como a execução do projeto. “A proposta é identificar pontos de melhoria, sugerir adequações técnicas e fortalecer a autonomia dos municípios na produção de mudas destinadas ao reflorestamento, recuperação de nascentes e recomposição de áreas degradadas”, ressaltou.

INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

De acordo com o gerente do Erga, Hermeson Alvarenga, a participação dos órgãos envolvidos, evidencia a importância da atuação integrada na consolidação de políticas públicas ambientais estruturantes. “As vistorias contaram com a participação de uma engenheira agrônoma, cedida pela Prefeitura Municipal de Rolim de Moura. Essa atuação técnica tem sido fundamental na orientação quanto às boas práticas de produção, manejo e padronização das mudas”, destacou.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a ação reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a sustentabilidade.“A responsabilidade ambiental e a construção de um futuro mais verde para o Estado passa pelo aperfeiçoamento contínuo dos viveiros e ampliação do impacto positivo do projeto em todo o estado. Com o encerramento destas vistorias, a expectativa é que os municípios recebam orientações técnicas consolidadas, permitindo o a sequência de sucesso do projeto “, destacou.

SUSTENTABILIDADE

O projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas” representa uma estratégia concreta de fortalecimento da política ambiental em Rondônia. Ao incentivar a produção local de espécies nativas, a iniciativa amplia a capacidade de recuperação ambiental, reduz custos e promove maior engajamento dos municípios na preservação dos recursos naturais.