Urânio enriquecido do Irã está embaixo de instalação nuclear bombardeada pelos EUA, diz agência da ONU

Por G 1

Publicada em 27/02/2026 às 15h58

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) afirmou nesta sexta-feira (27) que o estoque de urânio enriquecido do Irã está em um túnel subterrâneo na instalação nuclear de Isfahan, uma das três que os Estados Unidos bombardearam em julho de 2025.

A informação foi revelada pela agência da ONU que regula a energia atômica no mundo em um novo relatório publicado nesta sexta-feira. Até o momento, a informação de onde o urânio enriquecido iraniano estava desde a Guerra de 12 dias, entre Israel e Irã em junho de 2025, era desconhecida.

À época, os EUA entraram na guerra e bombardearam as instalações nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan.

A situação do estoque de urânio, no entanto, ainda é desconhecida. Por isso a AIEA renovou os apelos ao regime Khamenei acesso ao material para que seus peritos possam o inspecionar.

O Centro de Tecnologia e Pesquisa Nuclear de Isfahan é a maior complexo de instalações do programa nuclear iraniano.

O local fica na região central da província de Isfahan, cuja capital é a terceira maior cidade do país e uma das mais importanes culturalmente, tendo seu centro histórico tombado como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco.