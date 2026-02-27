TRT-14 promove programação especial no Mês da Mulher com ações de valorização e autocuidado

Por (Secom/TRT-14)

Publicada em 27/02/2026 às 16h42

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) preparou uma programação especial para celebrar o Mês da Mulher, com foco na valorização, no reconhecimento e no cuidado com magistradas, servidoras, estagiárias e colaboradoras. Ao longo do mês de março, as ações reúnem momentos de acolhimento, reflexão e fortalecimento do papel das mulheres no ambiente institucional.

A programação tem início no dia 5 de março, com o Dia D’Elas, que oferecerá um café da manhã especial aliado a serviços voltados ao bem-estar e ao autocuidado.

Na segunda semana de programação, no dia 9 de março, a Escola Judicial do TRT-14 (Ejud-14) realiza o “Chá com Elas”, com o tema “O nome disto é vida”, conduzido pela jornalista e escritora Leila Ferreira. O encontro propõe uma reflexão sensível sobre o cotidiano, as escolhas e os sentidos da vida, em um espaço de escuta e troca.

Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, a iniciativa representa um momento importante de reconhecimento e fortalecimento. “Mais do que celebrar uma data, buscamos criar espaços de cuidado, escuta e valorização das mulheres que constroem diariamente a Justiça do Trabalho. É também um convite à reflexão e ao fortalecimento coletivo”, destacou.

#ElaFazJus

Durante todo o mês, a campanha #ElaFazJus será destaque com atividades do TRT-14, trazendo histórias, trajetórias e contribuições de mulheres que fazem parte da instituição. A iniciativa reforça o protagonismo feminino e evidencia o impacto de suas atuações na promoção da justiça e da cidadania.