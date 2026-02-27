Flamengo amarga vice na Recopa; Golaços de Neymar; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 27/02/2026 às 09h30

Camisa 10 entra no Top 10 histórico do Santos; Palmeiras e São Paulo vencem e seguem no topo. Falha de Paquetá na prorrogação sela a derrota rubro-negra e o título argentino.

Brasileirão - O Santos desencantou! Com dois golaços de Neymar, o Peixe bateu o Vasco por 2 a 1 na Vila. O craque atingiu 152 gols pelo clube, tornando-se um dos dez maiores artilheiros da história santista.

Na ponta da tabela, a disputa segue acirrada: o São Paulo venceu o Coritiba por 1 a 0, em Curitiba, enquanto o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1. Ambos dividem a liderança. A rodada ainda teve empates de Corinthians e Inter, além da vitória do Grêmio sobre o Galo.

Recopa - O "Super Flamengo" falhou novamente. Após igualar o placar agregado no tempo normal com gols de pênalti de Arrascaeta e Jorginho, o Rubro-Negro sucumbiu à raça do Lanús na prorrogação. Uma falha de Lucas Paquetá permitiu o empate de Canale, e Dylan Aquino virou para 3 a 2, garantindo a taça para os argentinos.

Este é o segundo vice-campeonato do Fla em 2026, somando-se à perda da Supercopa. O time agora busca respostas para o desempenho sofrível em decisões.

Periquito da Zona Leste garante classificação enquanto Genus respira na luta contra a queda. Renan Gorne marca duas vezes e garante classificação do time gaúcho no Colosso da Lagoa. Promessa de 14 anos representará Rondônia como líbero em Saquarema (RJ).

Estadual - O G-4 do Campeonato Rondoniense 2026 está oficialmente fechado. Na quarta-feira (25), o Rondoniense bateu o Barcelona por 1 a 0, com gol de Edson, e chegou aos 17 pontos, garantindo sua vaga ao lado do Ji-Paraná, Guaporé e Porto Velho.

Na parte de baixo, o Genus venceu o lanterna União Cacoalense por 2 a 1, com brilho de Fernandinho, e deu um passo vital para fugir do rebaixamento. O Barcelona, com 10 pontos, não alcança mais o pelotão de frente e dá adeus à disputa pelo título.

Copa do Brasil - O Ji-Paraná se despediu da Copa do Brasil na quarta-feira (25). No Rio Grande do Sul, o Galo da BR foi superado pelo Ypiranga por 2 a 0. O carrasco da noite foi Renan Gorne, que anotou os dois gols ainda no primeiro tempo.

O Jipa tentou reagir na etapa final, mas parou na sólida defesa gaúcha. Agora, o foco do clube rondoniense passa a ser 100% a disputa do título estadual, onde segue em grande fase. O Ypiranga aguarda o vencedor de Rio Branco-ES e Athletic-Club.

Vôlei - O jovem Matheus Henrique Almeida Brum, de Cerejeiras, alcançou um marco histórico em sua carreira. Com apenas dois anos de prática no esporte, o atleta foi convocado para a Seleção Estadual Sub-16. Destaque pela ADVC, Matheus já coleciona troféus de Atleta Revelação e Destaque do Ano.

Agora, o desafio é nacional: ele embarca para o Centro de Desenvolvimento do Voleibol, em Saquarema, entre os dias 13 e 18 de março. É o talento de Rondônia brilhando no cenário brasileiro!