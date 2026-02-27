Deputado Luizinho Goebel anuncia recursos para saúde, agricultura e infraestrutura em Novo Horizonte

Por Pedro Henrique

Publicada em 27/02/2026 às 10h12

O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) esteve em Novo Horizonte ao lado do prefeito Ronaldo Delazari e do vereador Reginho da Oficina para anunciar novos investimentos destinados ao município. As ações contemplam as áreas de saúde, agricultura familiar e infraestrutura urbana.

230 ressonâncias para reduzir fila na saúde

Na área da saúde, Luizinho Goebel anunciou a liberação de 230 exames de ressonância magnética para atender pacientes do município. A medida tem como objetivo reduzir a fila de espera por exames de alta complexidade.

Também foi destacada parceria para transporte de pacientes, garantindo o deslocamento até unidades onde os exames serão realizados.

Agricultura: atendimento a 50 produtores com mudas de café

Para o setor produtivo, o deputado confirmou o atendimento a 50 produtores rurais com a entrega de mudas de café. A iniciativa busca fortalecer a agricultura local e incentivar a produção rural em Novo Horizonte.

A ação integra os investimentos voltados ao desenvolvimento da agricultura familiar e ao apoio aos pequenos produtores.

Infraestrutura: manilhas, galerias e substituição de pontes

Na área de infraestrutura, Luizinho Goebel anunciou a destinação de manilhas de concreto e galerias, que serão utilizadas na substituição de pequenas pontes de madeira por estruturas mais seguras e duráveis.



Os projetos estão sendo executados pela Prefeitura de Novo Horizonte, em parceria com o mandato parlamentar, com foco na melhoria das estradas vicinais e na mobilidade da população.

Parquinhos para crianças

Também foi confirmada a destinação de parquinhos infantis, que serão instalados em pontos estratégicos definidos pela prefeitura, ampliando as opções de lazer para as crianças do município.



Segundo informações divulgadas durante a visita, os recursos fazem parte de um conjunto de ações destinadas a atender demandas apresentadas pela comunidade, com foco na melhoria dos serviços públicos e no fortalecimento do desenvolvimento local.