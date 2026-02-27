Organização da Prefeitura de Porto Velho fortalece ambulantes no Carnaval

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 27/02/2026 às 11h31

O Carnaval ultrapassa a dimensão cultural e, ao longo dos anos, consolidou-se como uma das principais oportunidades de geração de renda, especialmente para o comércio informal, que movimenta a economia com a venda de alimentos, bebidas, acessórios e diversos outros produtos.

Para garantir o ordenamento das festas e assegurar um ambiente de trabalho organizado, a Prefeitura de Porto Velho promove, por meio do Departamento de Posturas, o registro e o licenciamento dos ambulantes que atuam nos circuitos oficiais da folia.

Segundo Edimar Cavalcante, diretor do Departamento de Posturas Municipais, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), o Carnaval 2026 tem apresentado resultados positivos no que se refere à organização do comércio informal.

“Quem procura o Departamento de Posturas para solicitar o licenciamento é atendido. Tivemos aproximadamente 170 cidadãos que buscaram regularizar a situação previamente e, durante as festas, identificamos cerca de 40 ambulantes sem cadastro que, após notificação, realizaram os procedimentos necessários”, afirmou Edimar Cavalcante.

A organização do atendimento segue a orientação da gestão municipal de garantir um processo acessível e padronizado, facilitando a regularização dos trabalhadores, promovendo geração de renda e ampliando oportunidades durante o período festivo.

Após o Carnaval, o Departamento de Posturas iniciará um trabalho de capacitação com base na listagem dos ambulantes devidamente registrados. A iniciativa tem como objetivo qualificar o serviço prestado e fortalecer a atividade econômica desses trabalhadores.

O Carnaval 2026 segue oficialmente em Porto Velho até o próximo sábado (28).