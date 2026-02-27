Eyder Brasil promove 5ª edição do Cidadania no Bairro na zona Sul de Porto Velho

Por Débora M. Grécia

Publicada em 27/02/2026 às 11h55

A população da zona Sul de Porto Velho recebe neste sábado (28), a partir das 9h, a 5ª edição do projeto Cidadania no Bairro, iniciativa realizada pelo deputado estadual Eyder Brasil. A ação acontece na EEEFM Capitão Cláudio Manoel da Costa e disponibiliza uma série de serviços essenciais de forma gratuita para a comunidade.

O objetivo é aproximar o poder público da população e facilitar o acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social e orientação jurídica. Entre os serviços ofertados estão consultas médicas, testes rápidos e vacinação, ampliando o acesso da população a cuidados básicos e preventivos.

A programação também inclui atendimentos de beleza e bem-estar, como corte de cabelo, manicure, design de sobrancelhas e massagem, além de espaço kids para as crianças. Durante a ação, haverá distribuição de mudas de plantas e sorteios de cestas básicas e uma bicicleta, promovendo integração e apoio às famílias da região.

“Nosso objetivo é estar perto das pessoas, ouvir as demandas e garantir que serviços importantes cheguem a quem mais precisa”, destacou Eyder Brasil. A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Foto: Leonardo Cunha