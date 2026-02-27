Prefeitura de Vilhena amplia frota da educação com apoio do deputado Cirone Deiró

Por Eli Batista

Publicada em 27/02/2026 às 10h40

O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$442 mil para o município de Vilhena. O recurso, que recebeu contrapartida de aproximadamente R$130 mil da Prefeitura, foi investido na aquisição de duas camionetes do modelo Toyota Hilux, que vão atender a Secretaria Municipal de Educação. A entrega dos veículos ocorreu no último dia 13.

O secretário municipal de educação, Flávio de Jesus, que solicitou os recursos, disse que, quando se trabalha com seriedade, o resultado aparece. “Falando em trabalho sério, tenho que destacar o deputado Cirone, que é um político de palavra, que cumpre seus compromissos”, afirmou.

A vereadora e professora Amanda Areval agradeceu o apoio do deputado e destacou a importância da parceria política, para que os benefícios cheguem a quem precisa. Segundo ela, os novos veículos vão garantir mais agilidade e segurança aos servidores, principalmente aos que precisam se deslocar para regiões de difícil acesso.

O prefeito Flori Cordeiro agradeceu o empenho do parlamentar em destinar parcelas significativas de suas emendas à Vilhena. “O deputado Cirone vem contribuindo com nosso município, com a viabilização de muitos recursos, nos ajudando a avançar em diversas áreas”, afirmou.

Cirone Deiró elogiou o trabalho desenvolvido pelo prefeito Flori e sua equipe e disse que continua a disposição, para apoiar o desenvolvimento de Vilhena. “Sei que esses veículos vão contribuir com o importante trabalho desenvolvido pelos servidores e que o resultado aparece lá na ponta, transformando-se em qualidade de ensino para os alunos deste município”, disse.