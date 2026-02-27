TJRO promove programação especial na Semana da Mulher

Por TJ-RO

Publicada em 27/02/2026 às 11h38

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) realiza, de 2 a 6 de março de 2026, a Semana da Mulher, com o tema “Protagonismo, Proteção e Transformação”. A iniciativa reúne palestras, rodas de conversa, ações de bem-estar, atividades culturais e lançamentos institucionais voltados à valorização e ao fortalecimento do protagonismo feminino no Judiciário.

A abertura oficial será no dia 2 de março (segunda-feira), às 19h, no Auditório do Tribunal, com a palestra “O ideal do protagonismo feminino”, ministrada pela filósofa Lúcia Helena Galvão, referência nacional na difusão da filosofia aplicada.

Ao longo da semana, a programação inclui rodas de conversa na Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron) e nos fóruns das comarcas do interior, abordando temas como desafios, acolhimento, saúde da mulher, autonomia financeira e prevenção à violência. Também serão realizadas recepções musicais em unidades do Tribunal, exibição do vídeo institucional “Vozes que Sustentam o Tribunal”, além da Estação Bem-Estar no edifício-sede e no Fórum Geral de Porto Velho.

Entre os destaques estão o lançamento do Programa Suzy Soares e do e-book “Guia de Autocuidado para Guerreiras Exaustas”.

O encerramento será no dia 6 de março (sexta-feira), às 8h30, com a palestra “Inspiração, propósito e coragem: o protagonismo feminino em espaços de decisão”, ministrada pela Dra. Sonia Guimarães, primeira mulher negra doutora em Física no Brasil e professora do ITA. Na mesma data, será lançada a Rede Interinstitucional de Proteção à Mulher, reforçando o compromisso do TJRO com a promoção da equidade e o enfrentamento à violência.