Por sebrae-ro

Publicada em 27/02/2026 às 11h25

Missão empresarial levará empreendedores de Rondônia à CASACOR São Paulo 2026

Sebrae RO levará empresários à CASACOR São Paulo 2026 para vivenciar tendências e oportunidades nos setores de arquitetura, design e construção

Empresários rondonienses dos setores de arquitetura, design, decoração e construção civil terão a oportunidade de vivenciar uma das maiores vitrines de tendências do setor nas Américas. O Sebrae em Rondônia está com inscrições abertas para a Missão Empresarial à CASACOR São Paulo 2026, considerada a mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do continente.

A missão será realizada entre os dias 16 e 19 de junho, em São Paulo (SP), com visitação à mostra instalada no Parque da Água Branca, espaço tradicional que recebe o evento e reúne ambientes assinados por renomados arquitetos, designers e paisagistas.

A iniciativa busca proporcionar aos participantes uma imersão em inovação, criatividade e novas soluções para o mercado, além de estimular conexões estratégicas e ampliar a visão de negócios por meio do contato direto com profissionais, marcas e projetos que influenciam o setor em nível nacional e internacional.

Experiência estratégica para pequenos negócios

A proposta da missão é fortalecer a competitividade dos pequenos negócios de Rondônia por meio do acesso a tendências, conceitos inovadores e experiências práticas que podem ser adaptadas à realidade local. Durante a programação, os participantes poderão observar soluções em sustentabilidade, novos materiais, tecnologia aplicada aos ambientes e estratégias de valorização da experiência do cliente.

Além da visita técnica à mostra, a ação também incentiva o networking entre empresários e profissionais do setor, criando oportunidades de parcerias e novos projetos.

As inscrições podem ser realizadas na loja online do Sebrae RO:

Missão empresarial CASACOR São Paulo 2026.

O ingresso para visitação à CASACOR São Paulo 2026 não está incluído no pacote da missão e deve ser adquirido diretamente pelo participante no site oficial do evento.