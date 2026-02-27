Orientações técnicas e conteúdos estratégicos marcam 3º Workshop de Convênios, que acontece dias 3 e 4, em Porto Velho

Por Antonia Lima

Publicada em 27/02/2026 às 12h02

Com foco na capacitação contínua e fortalecimento da gestão pública, o governo de Rondônia realizará, nos dias 3 e 4 de março, o 3º Workshop de Convênios é direcionado aos profissionais que atuam diretamente na formalização, execução e prestação de contas de convênios estaduais. O evento, realizado por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), acontecerá no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), em Porto Velho, e vai reunir servidores e gestores municipais, a fim de reforçar o compromisso da gestão estadual com a qualificação técnica, transparência e a boa aplicação dos recursos públicos.

Durante os dois dias do Workshop, os participantes terão acesso às orientações técnicas e conteúdos estratégicos que irão contribuir para maior segurança, clareza e eficiência dos convênios. O encontro também é planejado para fortalecer parcerias, promover a troca de experiências e alinhar informações importantes sobre o tema.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o workshop é uma ferramenta estratégica para garantir que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade, planejamento e resultados concretos para os municípios. “Os investimentos do governo em capacitação fortalece a base da gestão pública e garante que os recursos cheguem com mais eficiência nos municípios”, salientou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que a iniciativa contribui para reduzir danos técnicos e dar agilidade aos processos. “Nosso objetivo é alinhar informações, padronizar procedimentos e oferecer suporte técnico aos municípios. Quanto mais preparados estiverem os profissionais que atuam com convênios, maior será a eficiência na execução das obras, fortalecendo a confiança entre estado e Prefeituras.”

Segundo a gerente de Convênios do DER-RO, Thaís Thomazzoni, o workshop foi pensado para atender as principais demandas enfrentadas pelas equipes municipais no dia a dia. “Estruturamos o conteúdo com foco prático, abordando desde a formalização dos convênios até a correta aplicação dos recursos e a prestação de contas. Nosso intuito é garantir que os municípios tenham segurança em cada etapa do processo, evitando inconsistências e assegurando que as obras avancem com tranquilidade”, explicou.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

O 3º Workshop de Convênios do DER-RO, reforça o investimento do governo estadual em capacitação contínua como ferramenta essencial para aprimorar a gestão pública, assegurar transparência e garantir que os recursos estaduais resultem em melhorias concretas para a população.