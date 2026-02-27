Filha de Carla Perez fala sobre autoaceitação e apoio dos pais

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 10h19

Filha de Carla Perez e Xanddy Harmonia, Camilly Victoria compartilhou nas redes sociais um relato pessoal sobre o processo de entender e assumir sua sexualidade. Aos 24 anos, ela falou sobre os desafios enfrentados na infância e adolescência.

A publicação surgiu após uma pergunta de seguidor sobre como foi descobrir-se lésbica. Em resposta, Camilly destacou que crescer sob exposição pública trouxe pressão adicional durante o período de autoconhecimento.

“Quando você ainda é uma criança ou adolescente, ainda está se entendendo, descobrindo o mundo e a si mesma ao mesmo tempo”

Ela afirmou que o processo de se assumir não foi simples e indicou que nem sempre se sentiu acolhida por todos ao redor. Segundo a produtora musical, houve também uma resistência interna para aceitar que não era heterossexual.

“Esse é um sentimento que não desejo para ninguém”

Camilly ressaltou que o suporte familiar teve papel decisivo para atravessar essa fase. De acordo com ela, os pais ofereceram apoio incondicional, o que contribuiu para que se sentisse segura.

“No fim das contas, meus pais estavam lá, de braços abertos — não só me respeitando, mas me amando e deixando muito claro que nada além do meu bem-estar importava. Isso me deu confiança, segurança e força para simplesmente ser quem eu sou.”

O desabafo foi recebido com mensagens de apoio de seguidores, que destacaram a importância da representatividade e do diálogo sobre vivências LGBTQIAPN+.