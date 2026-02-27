Safadão rebate versão sobre crise com Gusttavo Lima: “consciência limpa”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 10h46

Após dias de especulação nas redes sociais, Wesley Safadão decidiu se pronunciar sobre o suposto desentendimento com Gusttavo Lima. O artista negou que a situação tenha relação com Nattanzinho Lima e afirmou que a versão divulgada não corresponde aos fatos.

Os rumores ganharam força depois que fãs perceberam que Safadão e Gusttavo deixaram de se seguir nas redes sociais. Além disso, uma música que mantinham juntos foi retirada das plataformas digitais, movimento interpretado como indício de rompimento.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Léo Dias, o impasse teria começado em agosto de 2024, quando Safadão teria convidado Gusttavo para participar do agenciamento de Natanzinho, então em início de carreira. Ainda de acordo com o colunista, o “Embaixador” teria promovido o artista em transmissões ao vivo e participado da gravação da canção “A Noite”, lançada no fim daquele ano. O desconforto teria surgido no momento de formalizar a sociedade.

Durante viagem internacional, Safadão usou o Instagram para contestar a narrativa.

"A verdade não é bem essa. Léo [Dias], me liga com o Gusttavo Lima. Que aí, na tua frente, nós falamos todo mundo junto e tu vai ver que não tem nada a ver com Natanzinho Lima e sim com outra coisa."

Embora tenha confirmado que houve divergência, o cantor não detalhou o motivo real do atrito.

"A verdade só existe uma, e não é essa que você está contando. Beijos e consciência limpa do lado de cá."

Até o momento, Gusttavo Lima não se manifestou publicamente sobre o caso.