Justiça nega novamente pedido de Marcão do Povo contra Ludmilla

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 10h51

A disputa judicial entre Marcão do Povo e Ludmilla ganhou novo capítulo nesta semana. O apresentador teve novamente negado o pedido para que fosse retirado das redes sociais um vídeo em que a artista o acusa de racismo.

Marcão solicitou à Justiça que o conteúdo fosse suspenso de forma imediata enquanto o processo segue em análise. No entanto, a solicitação já havia sido rejeitada anteriormente e, desta vez, o entendimento foi mantido.

A decisão foi proferida na quarta-feira (25) pelo juiz Mario Chiuvite Junior. Segundo o magistrado, não há, neste momento, urgência que justifique a retirada do vídeo antes do julgamento definitivo do caso. Para ele, a questão exige avaliação mais aprofundada ao longo do trâmite processual.

Com o novo indeferimento, o conteúdo permanece disponível nas plataformas digitais. Apesar disso, o processo ainda não foi encerrado, e a discussão seguirá na Justiça até decisão final sobre o mérito da ação.