Blocos encerram o Carnaval neste sábado (28) em Porto Velho; noite reúne atrações tradicionais que prometem atrair grande público

Por Jhon Silva

Publicada em 27/02/2026 às 10h35

Confira a programação dos blocos carnavalescos que desfilam neste sábado (28), marcando o encerramento do calendário do Carnaval Bera Folia em Porto Velho. A noite reúne atrações tradicionais que prometem atrair grande público e manter o clima de festa até a madrugada.

Entre os destaques está o Bloco Vai e Volta, que desfila no sábado (28). A concentração está marcada para às 22h, com término previsto para às 4h da manhã, percorrendo o circuito da Avenida Pinheiro Machado e vias do entorno.

Ainda no sábado, é a vez do Bloco Tô de Folga, também com concentração às 22h e encerramento às 4h. O desfile acontece no mesmo circuito da Avenida Pinheiro Machado, garantindo a continuidade da animação durante toda a noite.

Programação dos blocos:

Bloco Vai e Volta

Horário: 22h às 04h

Circuito: Avenida Pinheiro Machado, Rua Joaquim Nabuco, com término na Avenida Carlos Gomes com a Avenida Presidente Dutra

Bloco Tô de Folga

Horário: 22h às 04h

Circuito: Avenida Pinheiro Machado, Rua Joaquim Nabuco, com término na Avenida Carlos Gomes com a Avenida Presidente Dutra