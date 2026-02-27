Mãe de Scheila Carvalho perde carrocinha de churros após enchente em MG

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 10h11

As fortes chuvas que atingiram a Zona da Mata mineira nos últimos dias também impactaram a família de Scheila Carvalho. A artista usou as redes sociais para informar que a mãe, Eunice Ladeira, de 81 anos, teve a carrocinha onde vendia churros atingida pelas enchentes.

Nos stories do Instagram, Scheila começou tranquilizando seguidores que enviaram mensagens preocupadas com os parentes que vivem em Juiz de Fora.

"Oi, gente! Passando aqui para tranquilizar vocês, porque muita gente está me mandando direct, perguntando da minha mãe, dos meus parentes que moram em Juiz de Fora (MG). Estão todos bem, sim, graças a Deus! Eles estão em lugares que não foram afetados pela chuva"

Apesar de a família estar em segurança, o equipamento de trabalho da mãe foi tomado pela água. Segundo a ex-integrante do grupo É o Tchan, a carretinha utilizada para vender churros na região de Matias Barbosa ficou submersa.

"A carretinha está submersa, mas isso é o de menos. Falei para ela: 'Deixa a carretinha lá! O que importa é que a senhora está bem, está aí, num lugar protegido'"

Ao final do vídeo, Scheila pediu apoio às vítimas das chuvas e solicitou orações e ajuda a quem puder contribuir com doações.

"O que quero pedir a vocês é muita oração. Quem puder ajudar com quantia, com mantimento"

As chuvas provocaram alagamentos em diferentes pontos da região, causando prejuízos materiais a moradores e comerciantes locais.