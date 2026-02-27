A classificação inédita do Gazin Porto Velho para a terceira fase da Copa do Brasil foi confirmada após a equipe superar o Operário-MT na disputa por pênaltis, por 3 a 1, depois do empate no tempo regulamentar. O resultado colocou o clube de Rondônia em um patamar histórico na competição e garantiu também avanço esportivo e financeiro.
O primeiro tempo foi controlado pela equipe rondoniense, que conseguiu abrir o placar já nos acréscimos. Em contra-ataque rápido, Bacas finalizou cruzado da entrada da área e Luan Viana se antecipou à defesa para completar e colocar a Locomotiva do Norte em vantagem. Na etapa final, o cenário foi invertido, com o time recuado e submetido a forte pressão do adversário, que acumulou finalizações e exigiu intervenções seguras do goleiro Digão.
O empate ocorreu nos acréscimos, após sequência de jogadas dentro da área. A bola afastada parcialmente acabou desviada e sobrou livre para Roque Júnior concluir e igualar o placar. Ainda antes do apito final, Digão evitou a virada ao defender tentativa de bicicleta de Júlio, garantindo que a decisão fosse levada para as penalidades.
Na disputa, o goleiro voltou a ser decisivo ao defender três cobranças, consolidando a vitória e a vaga da equipe rondoniense. Com a classificação, o Gazin Porto Velho terá como próximo adversário o Atlético Goianiense, em confrontos previstos para ocorrer entre os dias 11 e 12 do próximo mês.
