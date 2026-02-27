Edevaldo Neves destina R$ 100 mil para fortalecer a saúde de Cabixi

Por assessoria

Publicada em 27/02/2026 às 09h46

O deputado estadual Edevaldo Neves anunciou a destinação de R$ 100 mil para o fortalecimento da rede municipal de saúde de Cabixi. O recurso tem como objetivo garantir mais estrutura, melhores condições de atendimento e reforço nos serviços prestados à população.

O anúncio foi feito ao lado do vereador Roquinho Farias, que apresentou as principais demandas do município ao parlamentar estadual. Segundo o deputado, a parceria com o Legislativo municipal é fundamental para assegurar que os investimentos cheguem onde realmente são necessários.

“Trabalho sério se faz assim: ouvindo, planejando e investindo nas prioridades da nossa gente. Cabixi pode contar com o nosso mandato”, destacou Edevaldo Neves.

De acordo com o vereador Roquinho, o recurso será essencial para fortalecer a estrutura da saúde local, contribuindo para melhorar o atendimento aos moradores e ampliar a capacidade de resposta do município.

A iniciativa reforça o compromisso do mandato com o interior do Estado, priorizando áreas essenciais como a saúde pública e garantindo que os recursos sejam aplicados de forma responsável e estratégica.

A expectativa é que, com a liberação do valor, a gestão municipal possa avançar na melhoria dos serviços oferecidos à população, assegurando mais qualidade e eficiência no atendimento.