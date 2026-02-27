Os salários surpreendentes do Papa e dos cardeais

A Igreja Católica é frequentemente associada a votos de pobreza e simplicidade. Mas a realidade financeira de seus principais líderes conta uma história mais complexa. Os cardeais recebem salários elevados, vivem sem pagar aluguel em residências espaçosas e desfrutam de diversos benefícios. No entanto, o falecido Papa Francisco buscou mudar essa tradição cortando os salários dos cardeais e optando por morar em uma modesta casa de hóspedes em vez dos tradicionais apartamentos papais. Suas ações levantaram questões sobre o equilíbrio entre os ensinamentos da Igreja sobre pobreza e as práticas financeiras do Vaticano.
Intrigado? Clique para saber mais sobre os surpreendentes salários e benefícios dos cardeais e do papa. Valores convertidos em Real, de acordo com o site do Banco Central do Brasil.
27 FOTOS
© Getty Images
26/02/2026 18:24 ‧ HÁ 17 HORAS POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL
MUNDO
IGREJA CATÓLICA
AIgreja Católica é frequentemente associada a votos de pobreza e simplicidade. Mas a realidade financeira de seus principais líderes conta uma história mais complexa. Os cardeais recebem salários elevados, vivem sem pagar aluguel em residências espaçosas e desfrutam de diversos benefícios. No entanto, o falecido Papa Francisco buscou mudar essa tradição cortando os salários dos cardeais e optando por morar em uma modesta casa de hóspedes em vez dos tradicionais apartamentos papais. Suas ações levantaram questões sobre o equilíbrio entre os ensinamentos da Igreja sobre pobreza e as práticas financeiras do Vaticano.
Intrigado? Clique para saber mais sobre os surpreendentes salários e benefícios dos cardeais e do papa. Valores convertidos em Real, de acordo com o site do Banco Central do Brasil.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!