Acesso alternativo é feito na estrada de Santo Antônio pela Prefeitura

Por Jhon Silva

Publicada em 27/02/2026 às 09h52

A forte chuva registrada nesta quinta-feira (26) causou o transbordamento do igarapé Bate-Estaca e abriu uma cratera na Estrada de Santo Antônio, em Porto Velho. A força da água comprometeu a estrutura do bueiro existente no local, que cedeu e provocou o rompimento completo da pista.

O trecho afetado é a rota de acesso ao maior cemitério da capital, ao Museu Rondon, onde está localizada a tradicional Igrejinha de Santo Antônio, e também à usina hidrelétrica da região. O trânsito ficou totalmente interrompido.

Segundo o diretor executivo da Defesa Civil, Marcelo Duarte, o volume de chuvas nas últimas horas foi atípico. “Desde às quatro da manhã nossas equipes estão nas ruas. Tivemos cerca de 70 milímetros acumulados durante a madrugada e a previsão indica mais 50 milímetros nas próximas horas. Esse índice elevado impacta diretamente os igarapés e canais da cidade, aumentando o risco de ocorrências como essa”.

Marcelo Duarte informou ainda que a área foi isolada imediatamente após o rompimento e que o caso será comunicado ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. “Assim que tomamos conhecimento, deslocamos a equipe para verificar se havia vítimas, realizamos a interdição e iniciamos o monitoramento. Esse ponto já apresentou problemas anteriormente e agora vamos acompanhar para que seja definida uma solução adequada”.

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) estiveram no local para mapear os danos e estudar as alternativas de intervenção. De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, o acompanhamento da área já vinha sendo feito antes mesmo do rompimento. “A água já estava passando por cima da pista. Assim que houve o desmoronamento, a Defesa Civil atuou prontamente e nós viemos na sequência para analisar tecnicamente a estrutura. Precisamos aguardar a redução do nível da água para identificar a extensão do dano e definir se será implantada uma ponte ou uma nova tubulação”.

O secretário de infraestrutura também informou que, para garantir o deslocamento de moradores e trabalhadores, o acesso está sendo realizado por dentro da usina de Santo Antônio. “Entramos em contato com a direção da usina, que prontamente liberou a passagem interna. Os portões permanecerão abertos dia e noite para assegurar a circulação enquanto o trecho permanece interditado”.

As equipes seguem monitorando as condições climáticas e avaliando as medidas necessárias para a recuperação da via.