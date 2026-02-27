“Não estou ferradão”, relata Lucas Lima após tentativa de assalto em SP
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 27/02/2026 às 15h29
O músico Lucas Lima passou por um momento de tensão nesta quinta-feira (26), em São Paulo. Enquanto seguia de táxi para o aeroporto, ele foi alvo de uma tentativa de assalto e acabou ferido após criminosos quebrarem o vidro do veículo para tentar levar seu celular.

Nos stories do Instagram, Lucas explicou que a ação ocorreu de forma rápida, quando um homem se aproximou do carro e atingiu o vidro lateral para puxar o aparelho que estava em sua mão.

"Esse é um assalto comum aqui: o cara chega, quebra o vidro do carro e pega seu celular."

Segundo o músico, ele percebeu a movimentação a tempo e conseguiu segurar o telefone, impedindo que fosse levado. Mesmo assim, o impacto espalhou estilhaços pelo interior do carro.

"Não estou ferradão, só uns cortes chatos, que dói, arde, mas estou bem."

Lucas relatou ter sofrido cortes leves nos braços, nas mãos e no pescoço. Abalado com a situação, contou que ficou tremendo após o ocorrido, mas seguiu para o embarque.

Além dos ferimentos, ele demonstrou preocupação com o prejuízo do motorista do táxi. De acordo com o artista, o condutor já havia passado por situação semelhante dias antes.

"Já acertei o vidro do cara do táxi. Ele se ferra muito mais."

Apesar do susto, Lucas afirmou que está bem e que os ferimentos não foram graves.

"Alguns cortes leves no braço, mãos e pescoço, todo engasçado, mas em pé. Seguimos."

O caso reforça o alerta para esse tipo de abordagem criminosa, comum em grandes centros urbanos.

