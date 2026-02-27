“Quase tive um treco”, diz Nizo Neto ao revelar romance de Chico Anysio com Sonia Braga

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/02/2026 às 15h35

Uma história dos bastidores da televisão brasileira voltou à tona décadas depois. Nizo Neto revelou que seu pai, Chico Anysio, viveu um breve relacionamento com Sonia Braga durante o auge da carreira da atriz nos anos 1970.

A lembrança surgiu durante o podcast apresentado por Nizo no YouTube. Ele contou que tinha 11 anos quando assistia à novela Gabriela, exibida em 1975, e se encantou pela protagonista da trama, interpretada por Sonia Braga.

“Uma novela que marcou muito foi Gabriela. Eu tinha 11 anos e me apaixonei pela Sonia Braga. Depois descobri que meu pai estava namorando ela. Quase tive um treco”

O ator relembrou o episódio com bom humor e disse que, na época, ficou surpreso ao saber do romance.

“Não tinha a menor chance, claro, eu tinha 11 anos. Mas eu dizia que meu pai tinha estragado meus planos”

Segundo Nizo, o namoro entre a atriz e Chico Anysio foi discreto e não teve grande repercussão pública naquele período.

Chico Anysio, um dos nomes mais importantes do humor brasileiro, teve uma vida pessoal intensa. Ao longo da vida, casou-se seis vezes e foi pai de oito filhos. Ele morreu em 2012, aos 80 anos, em decorrência de complicações de uma infecção pulmonar.